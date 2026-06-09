Durango: operativo federal en San Miguel de Casa Blanca genera tensión y movilización

Durango, Dgo. Un operativo encabezado por fuerzas federales durante la madrugada de este martes en el poblado de San Miguel de Casa Blanca, sobre la carretera a Parral, generó momentos de tensión entre habitantes de la comunidad y elementos de seguridad, además de una intensa movilización de corporaciones estatales y federales.

Los primeros reportes surgieron alrededor de la una de la mañana, cuando elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional ingresaron a un predio ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Boca del Cielo, acción que provocó alarma entre los vecinos.

De manera preliminar, trascendió que algunos habitantes se opusieron a la presencia de los uniformados, situación que derivó en un desencuentro que se prolongó durante varias horas.

Como consecuencia de estos hechos, una mujer de aproximadamente 45 años requirió atención médica tras presentar una crisis de salud presuntamente relacionada con un padecimiento de hipertensión.

De forma extraoficial, se informó sobre una persona lesionada y trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, otras versiones señalan que podrían ser varios los heridos, incluso por proyectil de arma de fuego. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado esta información.

También de manera no oficial, se reportó el aseguramiento de un predio privado de aproximadamente seis hectáreas, así como el decomiso de varios vehículos, entre ellos un Nissan Versa, un Kia Río y una camioneta de modelo atrasado.

Asimismo, circuló información sobre un número no determinado de personas detenidas y el presunto aseguramiento de armas de fuego; no obstante, estos datos permanecen sin corroboración oficial.

La presencia de unidades de seguridad provocó afectaciones parciales a la circulación sobre la carretera a Parral, lo que generó largas filas de vehículos. Fue cerca de las seis de la mañana cuando el tránsito fue reabierto, aunque las labores de seguridad continuaban en un predio donde, presuntamente, permanecían personas armadas.

De acuerdo con los reportes, el operativo se desarrolló en las inmediaciones del poblado El Pueblito, al sur de la mancha urbana, donde se desplegaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Las fuerzas federales mantienen sitiado un sector de la zona, sin que hasta ahora se conozcan los motivos de la intervención.

Durante la mañana, un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina realizó sobrevuelos en las inmediaciones de San Miguel de Casa Blanca y posteriormente en la comunidad de El Pueblito, sin que se informara oficialmente la razón de estas maniobras.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad federal había emitido información oficial sobre los resultados del operativo, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer el saldo definitivo de estas acciones.