Dua Lipa demanda a Samsung: Acusa a la marca de usar su imagen para vender pantallas

La cantante Dua Lipa reclama más de 15 millones de dólares por el supuesto uso indebido de su imagen en campañas publicitarias.

Dua Lipa emprendió acciones legales contra Samsung tras acusar a la compañía de utilizar su imagen sin autorización en una campaña publicitaria para televisores vendidos en Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People y presentados el pasado 8 de mayo ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, la cantante asegura que la empresa usó una fotografía suya detrás de cámaras, protegida por derechos de autor, en las cajas de cartón de varios televisores comercializados en el país.

La imagen de Dua Lipa habría influido en consumidores

La ganadora del Grammy, de 30 años, reclama al menos 15 millones de dólares por daños y perjuicios, además de las ganancias relacionadas con las ventas de los productos que incluían su imagen.

Dua Lipa (Getty Images)

“La imagen de la Sra. Lipa fue utilizada de forma destacada en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin consideración alguna y sin que ella tuviera voz, voto, control ni influencia alguna”, señala la demanda. “La Sra. Lipa no autorizó ni habría autorizado este uso”.

Según la denuncia, el uso de la fotografía también habría generado la falsa impresión de que la artista respaldaba o estaba vinculada con los televisores de Samsung.

Dua Lipa (RRSS)

El documento asegura que la campaña “indujo a consumidores potenciales a comprar el producto porque aparecía la Sra. Lipa”. Como parte de las pruebas, la demanda incluye publicaciones de usuarios en redes sociales que aseguraron haber adquirido el televisor después de ver la imagen de la cantante en el empaque.

“Ni siquiera pensaba comprar un televisor, pero vi la caja y decidí comprarlo”, se lee en una de las publicaciones citadas. Otro usuario escribió: “Siempre he dicho que si necesitas vender algo, solo tienes que ponerle una foto de Dua Lipa”.

Acusan a Samsung de ignorar advertencias legales de Dua Lipa

Los abogados de la intérprete sostienen además que Samsung continuó utilizando la imagen pese a haber recibido requerimientos de cese y desistimiento por parte del equipo legal de la cantante.

Dua Lipa (Getty Images)

Según la demanda, dichas advertencias fueron enviadas alrededor de junio de 2025, después de que Dua Lipa detectara la “infracción y violación de su derecho a la propia imagen”.

“La respuesta de Samsung ha sido desdeñosa e insensible”, señala el documento legal, que además afirma que los productos “siguen en el mercado hasta el día de hoy”.

Dua Lipa (Getty Images)

La fotografía en cuestión estaría registrada oficialmente ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos bajo el título “Dua Lipa – Backstage at Austin City Limits, 2024”.

Finalmente, los representantes legales de la artista acusaron a Samsung de aprovecharse deliberadamente de la fama y el reconocimiento de la cantante para promocionar sus productos. “La conducta infractora de Samsung —el uso de los activos de la Sra. Lipa sin recibir nada a cambio— ridiculiza su arduo trabajo para establecer una marca exitosa”, concluye la demanda.