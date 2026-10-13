DSPM abierta a investigación de OIC a elementos señalados de agresión a reportero

El comisario Julio César Salas González dio a conocer que debido a la denuncia pública del comunicador Ricardo Perea de ser víctima de agreciones por su labor periodistica por parte de elementos de la policía municipal, se invitó al comunicador a realizar su denuncia además sostendrá una reunión con los elementos implicados.

En este sentido el líder de la policía municipal destacó que tuvo una atención con el reportero e invitarlo a denunciar el hecho para una investigación correspondiente, misma que seguirá el Órgano Interno de Control (OIC).

En este sentido destacó que hoy por la tarde se reunirá con los tres elementos de implicados en el caso con el fin de recabar información.

En este caso destacó que será decisión e investigación del OIC quien se encargue de castigar o apoyo a los elementos pues no será sedición de la DSPM.