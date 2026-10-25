Drake celebró sus 40 años con una fiesta en Nueva York en la que no faltaron los lujos, las celebridades y la música. El rapero canadiense reunió a cerca de 400 invitados en Casa Cipriani, en Manhattan, este fin de semana, donde repartió bolsas de diseñador, premios en efectivo y hasta compartió el escenario con los Backstreet Boys.

Drake celebra sus 40 años con una fiesta de lujo, regalos millonarios y los Backstreet Boys

Aunque su cumpleaños fue el sábado, el cantante adelantó los festejos con una noche que una fuente presente describió a People como “tan elegante, extravagante y cara”: “Todo el lugar estaba decorado con mucho lujo, pero con buen gusto”, contó la fuente a la publicación.

Entre los invitados estuvieron Travis Scott, Landon Barker, Jack Harlow, Alix Earle y Ashtin Earle, quienes se sumaron a la celebración del intérprete de “Best I Ever Had”.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la manera en que Drake decidió consentir a sus invitados. Según una fuente citada por People, el rapero regaló bolsas de Chanel y Hermès, además de repartir premios en efectivo de distintas cantidades.

Los premios comenzaban en 10 mil dólares y el más alto alcanzaba un millón de dólares, de acuerdo con el reporte. Así, aunque era el protagonista de la noche, Drake también se encargó de que algunos de sus invitados se llevaran regalos extraordinarios.

La fiesta se extendió durante varias horas y, según una de las fuentes consultadas por la publicación, el cantante pasó buena parte de la noche conversando con distintas mujeres: “Drake estuvo charlando con muchas mujeres guapas diferentes durante toda la noche”, comentó la fuente. “Siempre tuve una enorme sonrisa en la cara”. Además, los festejos no terminarían esa noche: según el reporte, el rapero tenía prevista una segunda celebración.

Drake canta con los Backstreet Boys en su fiesta de cumpleaños

Uno de los momentos más especiales de la celebración llegó con la presentación de los Backstreet Boys. La agrupación, integrada por Nick Carter, AJ McLean, Kevin Richardson, Brian Littrell y Howie Dorough , fue la encargada de poner música a la fiesta.

Drake se unió a ellos en el escenario para interpretar I Want It That Way, el éxito que la banda lanzó en 1999 y que se convirtió en uno de los temas más reconocidos de su carrera.

No era la primera vez que el rapero compartía ese momento con el grupo. En 2022, durante un concierto en Toronto, también cantó el tema junto a los integrantes de la boy band. Además, Drake ha contado anteriormente que una de sus primeras experiencias románticas estuvo relacionada con una canción de los Backstreet Boys.

La actuación fue uno de los momentos destacados de la noche y un regalo especial para el propio cumpleañero, quien ha demostrado su admiración por la agrupación.

Drake llega a los 40 años con nuevos récords musicales

La celebración también coincidió con un momento importante en la carrera del rapero. De acuerdo con Billboard, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) le otorgó 30 nuevas certificaciones el viernes 23 de octubre, con lo que se convirtió en el primer artista en superar los 350 millones de unidades certificadas por la organización.

El logro se suma a otro récord que Drake alcanzó en mayo, cuando superó la marca de Michael Jackson en el número de canciones que llegaron al primer lugar de la lista Billboard Hot 100 para un artista masculino en solitario.

El avance llegó con el lanzamiento de “Janice STFU”, que debutó en la cima de la lista. Apenas unas semanas antes, el 15 de mayo, el cantante había sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de un proyecto que incluía tres álbumes: ICEMAN, HABIBTI y MAID OF HONOR.

Así, Drake celebró sus cuatro décadas de vida en medio de una etapa destacada de su carrera, con una fiesta que combinó el lujo, sus amistades dentro de la industria y un momento musical junto a una de las boy bands más populares de los años 90.

Con información de Quién