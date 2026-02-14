Donovan Carrillo conquista al público italiano con rutina al ritmo de Elvis

Donovan Carrillo disputó la final del patinaje artístico individual varonil en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y cerró su participación con una puntuación total de 219.06 puntos.



Carrillo apostó por un mix de Elvis Presley para su programa libre. En el programa largo sumó 143.50 puntos, que, añadidos a los 75.56 del corto, le dieron el total final.

Sobre el hielo italiano ejecutó elementos como el Salchow cuádruple y el Toeloop cuádruple. La hoja de evaluación reflejó cuatro elementos en verde, cuatro en amarillo y dos en rojo.

En un escenario donde compiten las potencias históricas del patinaje, Carrillo volvió a colocarse por encima de los 219 puntos y se mantuvo en la conversación internacional. Tras una segunda participación olímpica, Carrillo volvió a hacer historia al ser el único mexicano entre los competidores.

Información de Aristegui Noticias