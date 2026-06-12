¿Dónde se ubica México tras completar la primera jornada del Grupo A?

Con la conclusión de los primeros dos encuentros del Grupo A, el Mundial 2026 completó su actividad inicial, en donde México se encuentra como líder del sector.

Dicho grupo abrió actividad con el triunfo de México por 2-0 ante su similar de Sudáfrica en el mítico Estadio Ciudad de México.

Las anotaciones del Tricolor fueron obra de Julián Quiñones al minuto 8 y de Raúl Jiménez al 66′. El encuentro finalizó con tres expulsiones: Yaya Sithole y Themba Zwane por el cuadro africano, y César Montes por el combinado mexicano.

En el segundo compromiso del grupo, disputado en el Estadio Guadalajara, Corea del Sur se llevó la victoria al derrotar por 2-1 a la República Checa.

El conjunto europeo se puso al frente en el marcador al minuto 58 con un tanto de Ladislav Krejčí; sin embargo, la escuadra asiática consiguió la remontada mediante las anotaciones de Hwang In-beom al 66′ y Oh Hyeon-gyu al 79′.

Posición de México en el Grupo A

Así quedó el Grupo A del Mundial 2026 tras finalizar su primera fecha:

Próximos partidos

La actividad del Grupo A se reanudará el próximo jueves 18 de junio con los partidos correspondientes a la segunda jornada de la fase de grupos:

República Checa vs. Sudáfrica | Atlanta Stadium | 18 de junio

| Atlanta Stadium | 18 de junio México vs. Corea del Sur | Estadio Guadalajara | 18 de junio.

Con información de López-Dóriga Digital