Donald Trump confesó a su yerno que no era el hombre que quería para su hija Ivanka: Él apostaba por Tom Brady

El gobernador de California, Gavin Newsom, cuenta en su libro de memorias que estuvo presente en un incómoda conversación entre la familia Trump durante un vuelo en helicóptero en 2018.

Trump, entonces presidente de Estados Unidos por primera vez, recordó en ese vuelo que había intentado emparejar a su hija Ivanka con Tom Brady, uno de los jugadores de la NFL más exitosos de la historia, cuando ambos estaban solteros y a inicios de sus carreras.

Donald Trump quería que su hija Ivanka se casara con Tom Brady

De acuerdo con la versión de Newsom, Trump contó que en esa ocasión Brady le había pedido el número de Ivanka y, muy emocionado, se lo había dado. Brady le llamó y le dejó un mensaje, pero Ivanka nunca respondió. Intrigado, el empresario llamó a su hija para preguntarle por qué no había devuelto la llamada. Ivanka respondió que estaba enamorada, pero no de Brady, sino de un joven empresario con quien más tarde se casaría: Jared Kushner.

“Le dije: ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué no vuelves a llamar a este tipo? Y ella me dice: ‘Oh, estoy enamorada’. ¿Qué quieres decir con que estás enamorado? Y luego menciona a este tipo”, dijo Trump en el vuelo señalando a su yerno.

“Este tipo aquí, este Kushner. Le dije a Ivanka: ¿No es aquel cuyo padre acaba de salir de prisión? (Es hijo de Charles, un magnate inmobiliario que pasó 14 meses en prisión por evasión fiscal y fue testigo de manipulación y contribuciones ilegales a campañas)”.

La reacción de Kushner, quien en ese momento se encontraba en el helicóptero según el relato, fue una mezcla de calma y humor: “Sí, señor. Sé que no fui su primera opción.” Trump, sin perder el tono de broma, insistió en el resto del vuelo ante Newsom: “No era ni siquiera cerca… ¿verdad, Gavin? Tom Brady. Tom Brady”.

Ivanka Trump. (Alex Wong/Getty Images)

La anécdota, que hoy se hizo pública, revivió las declaraciones que Trump hizo en el pasado elogiando e Tom Brady. Lo calificó como una persona admirable y sugirió en varias entrevistas que la estrella de la NFL y su hija podrían haber sido una “power couple”. En una conversación con Playboy en 2004, Trump expresó que “creía que Tom era un gran tipo y que él e Ivanka serían una combinación fantástica”. Después, en el programa de radio de Howard Stern, reiteró la idea de un “dinastía de poder” entre Brady e Ivanka.

En ese mismo sentido, en 2018 varios medios estadounidenses informaron que Trump bromeaba diciendo que podría haber tenido a Brady como yerno, pero que en cambio “tenía a Jared Kushner”.

La historia de amor de Ivanka Trump y Jared Kusher

Ivanka y Jared se conocieron en 2005 a través de amigos en común, comenzaron una relación que terminó temporalmente en 2008, pero se reconciliaron poco después. Ivanka decidió convertirse al judaísmo, la religión de Kushner, y la pareja se casó el 25 de octubre de 2009 en una ceremonia judía que fue ampliamente cubierta por la prensa. Desde entonces han tenido una relación sólida, con tres hijos y una vida familiar que Ivanka ha descrito como su gran logro personal.

Ivanka Trump junto a su esposo Jared Kusher. (MARCO BERTORELLO/AFP)

La relación de Jard Kusher con Donald Trump

Kushner, además de esposo, ha sido una figura influyente en la vida política de su suegro: fue asesor en la Casa Blanca durante el mandato de Trump y participó en temas clave como la política internacional y la mediación en Medio Oriente. Pese a esto, dentro del círculo de la familia Trump han circulado ocasionalmente comentarios que restan autoridad a Kushner en comparación con otras figuras más exitosas, como Tom Brady.

La vida amorosa de Tom Brady

Mientras tanto, Brady, por su parte, siguió con su propia vida: se casó con la supermodelo brasileña Gisele Bündchen en 2009, la misma época en que Ivanka y Kushner se daban el “sí, acepto”. Brady y Bündchen estuvieron juntos años hasta su divorcio en 2022 , mantienen una relación amistosa y comparten dos hijos. Tom ha reiterado en varias entrevistas que no hay arrepentimientos por no haberse involucrado con Ivanka porque encontró a la mujer de sus sueños.