Domingo gélido por la mañana; tome precauciones

El frente frío núm. 29 se desplazará rápidamente sobre el oriente y sureste del país y la península de Yucatán, originando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; fuertes en Hidalgo, Campeche y Quintana Roo; y chubascos en Yucatán.

La masa de aire polar asociada al frente ocasionará ambiente muy frío, con bancos de niebla matutinos, sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México, y gélido en Chihuahua, Coahuila y Durango.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Tan solo por la mañana se registra una temperatura de -1° y se espera una máxima temperatura de 20°C para medio día.

Cabe destacar que no se esperan lluvias para Chihuahua, pero sí para una gran parte del país.