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Docentes toman Secundaria Federal 12, piden destitución de directora

Docentes de la Escuela Secundaria Federal 12 se manifestaron con la toma de instalaciones para exigir la destitución de la directora Lucia Leticia Escalante Rodríguez, a quien señalan de constante hostigamiento, abuso de poder, acoso laboral y violencia.

Señalan que es un problema que inició años atrás y que diversos maestros y maestras han reportado a las autoridades educativas sin tener una respuesta defitiniva pues siempre les piden calma y espera, sin que ninguno de los asuntos se resuelva.

Asimismo, aseguran que la directora ya tiene acumuladas diversas quejas, demandas y denuncias ante Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), así como en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tanto por personal docente como por padres y madres de familia quienes también han padecido de malos tratos.

En consecuencia, las y los docentes hacen 3 peticiones de urgente resolución: reubicación de la directora, prohibición de contacto directo de la directora hacia el personal y garantía expresa de no represalias administrativas, laborales y/o personales.

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