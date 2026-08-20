Atiende Policía Municipal reporte por posible maltrato animal en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.— Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte por posible maltrato animal en un domicilio ubicado en las calles 92 y Halcones, de la colonia La Esperanza, donde se encontraba un perro aparentemente en situación de abandono.
Una mujer de 44 años, quien realizó el reporte, señaló que observó al animal en el porche de una vivienda que aparentaba estar abandonada, sin agua ni alimento.
El caso fue canalizado al Departamento de Ecología, con apoyo de la organización social Súper Huellitas, para dar seguimiento a las condiciones del animal.