Disminuye producción minera un 24.5% en enero a comparación del 2025

El Centro de Información Económica y Social (CIES) dio a conocer el comportamiento de la producción minera durante el mes de enero del 2026, destacando una disminución del 24.5% en el mismo periodo del 2025.

Se destaca a Chihuahua como el cuarto estado a nivel nacional en valor de producción minera, hay un acumulado de 3 mil 009 millones de pesos, lo que representa una disminución del 24.5% respecto al periodo del 2025 y representa el 9.5% del total nacional.

En el acumulado a enero 2026, la entidad ocupa el 2° lugar nacional en producción de plomo, con 2 mil 218 toneladas, lo que representa una participación del 11.3% del total nacional.

El sector minero estatal aporta el 1.3% al Valor Agregado Bruto de Chihuahua.

En cuanto empleo, el sector minero en el estado generó 11,025 empleos formales y ofreció un salario promedio diario de $1,053.46 pesos, destacando los municipios de Madera ($1,984.45), Ocampo ($1,622.26) y Chínipas ($1,601.25) por contar con los promedios salariales más altos.

Los municipios con mayor valor de producción minera son: Guadalupe y Calvo (23.3%), Chínipas (21.7%), Ocampo (16.9%) y Santa Bárbara (10.9%), que en conjunto concentran más del 72% del total estatal.