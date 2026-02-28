Discusión por pago de neumáticos termina en agresión en el Periférico de la Juventud

La tarde de este sábado se registró un altercado en un establecimiento de venta de llantas ubicado sobre el Periférico de la Juventud, en el cruce con la Universidad de Guadalajara, luego de que una presunta falla en el cobro de una compra derivara en una agresión física.

De acuerdo con el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar tras recibir una llamada al número de emergencia por parte de la encargada del negocio, quien denunció haber sido agredida por una clienta.

Según la versión proporcionada, la mujer adquirió e instaló cuatro neumáticos con un valor superior a los 8 mil pesos. Sin embargo, al momento de procesar el pago en la terminal bancaria del establecimiento, la transacción no se reflejó como exitosa. La clienta aseguró que en la aplicación de su institución financiera sí aparecía el retiro del monto correspondiente.

La situación generó una discusión entre ambas partes que escaló hasta que, presuntamente, la clienta agredió a la encargada del local. Posteriormente, la mujer se retiró del sitio sin que el pago quedara confirmado en el sistema del comercio.

Los agentes municipales dialogaron con ambas involucradas y orientaron a la parte afectada para que interponga la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que se deslinden responsabilidades y se esclarezca el estatus del pago.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.