Diputadas y diputados exponen su postura sobre nombramientos de embajadores ante Países Bajos, la India y EUA

En la sesión de la Comisión Permanente, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC expresaron sus puntos de vista sobre tres dictámenes de la Primera Comisión: Asuntos Políticos e Internacionales, respecto a la ratificación de los nombramientos en embajadas de México ante el Reino de los Países Bajos, República de la India y los Estados Unidos de América.

Con 27 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones, se avaló la designación de Roberto Lazzeri Montaño, como embajador de México en los Estados Unidos de América.

Además, con 35 votos en pro, se ratificó el nombramiento de Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como embajadora de México ante el Reino de los Países Bajos, y representante permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

La nominación de Pedro Blanco Pérez como embajador de nuestro país en la República de la India y, en forma concurrente, sujeto a los beneplácitos correspondientes, ante las repúblicas Popular de Bangladesh y Socialista Democrática de Sri Lanka, además de la República de Maldivas y Nepal, se aprobó por 35 votos a favor.

Después de las votaciones, la Mesa Directiva de la Permanente, a cargo de la senadora Laura Itzel Castillo Juárez (Morena), procedió a la toma de protesta de personal diplomático.

El presidente de la Primera Comisión, senador Alejandro Murat Hinojosa (Morena), externó que las tres personas propuestas cumplen los requisitos constitucionales y legales aplicables y reúnen méritos suficientes para desempeñar con eficacia las responsabilidades conferidas.

De Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu dijo que es una diplomática de carrera del Servicio Exterior Mexicano con rango de embajadora desde 2012 y con más de 35 años de trayectoria en los ámbitos bilateral y multilateral de la política exterior del país. Por su parte, Pedro Blanco Pérez tiene amplia experiencia diplomática y consular, así como trayectoria en regiones de enorme complejidad política y estratégica.

Consideró que la designación de Roberto Lazzeri Montaño es relevante para el interés nacional, pues la relación entre México y Estados Unidos es, por su dimensión humana, economía, comercial, consular, financiera, fronteriza y estratégica, una de las más importantes de la vida pública del país.

Relevantes, los nombramientos diplomáticos

La diputada María Teresa Ealy Díaz (Morena) destacó la importancia de discutir la ratificación de tres nombramientos diplomáticos de gran relevancia para el país, como son ante los Estados Unidos, India y los Países Bajos.

Comentó que es momento de acudir al llamado de la soberanía nacional, la cual no se defiende con discursos ni simulación ni arrodillándose ante interés extranjeros, sino es el derecho irrenunciable del pueblo de México. “La soberanía no se presume, la soberanía se ejerce”.

En Morena nos ponemos la camisa de México

Arturo Ávila Anaya, diputado de Morena, aseveró que “nadie que ame a México podría votar en contra de estos dictámenes. En Morena nos ponemos la camisa de nuestra selección, la de México. Vamos a aprobar los dictámenes y le deseamos lo mejor a quienes tendrán esa responsabilidad diplomática”.

Subrayó que la política exterior no se conduce desde las emociones ni mucho menos desde las redes sociales. México tiene una conversación con Estados Unidos con cauces diplomáticos y cuando habla con firmeza y respeto encuentra interlocución. “México está unido cuando se trata de defender los intereses”.

No era el momento de cambiar al embajador en Estados Unidos

En su intervención, el diputado del PAN, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, lamentó que el Gobierno Federal haya cambiado de embajador en Estados Unidos “en el peor momento de la relación con el país vecino del norte, por lo que no pueden acompañar su nombramiento. No es un tema personal contra Roberto Lazzeri Montaño, quien tiene talento para las finanzas públicas y no tiene nada que ver; lo rebasa lo que ha sucedió con la relación con Estados Unidos”.

Además, explicó, en los consulados mexicanos en Estados Unidos “hay gente con chalequito guinda, los están usando para promover el voto de un partido político y, por supuesto, eso es ilegal. Ya lo detectó Estados Unidos y, por eso, hay una investigación. “Embajador, creo que es importante que muy pronto ponga ojo en lo que está pasando”.

La relación bilateral es la más importante para México

El diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca (PVEM) aseguró que los nombramientos son decisiones de Estado que reflejan cómo quiere presentarse México ante el mundo y cómo busca defender sus intereses en una etapa de profundas transformaciones económicas y geopolíticas. Agregó que la relación entre México y Estados Unidos es la más importante para nuestro país, ya que millones de empleos están vinculados a ella.

Por ello, reconoció que el nombramiento de Roberto Lazzeri tiene un profundo sentido estratégico, con una trayectoria vinculada a las finanzas públicas y a la negociación económica bilateral, así como experiencia en asuntos regulatorios, financieros y de cooperación institucional, que hoy son fundamentales en la agenda de ambos países.

El tema central es la renovación del Tratado de Libre Comercio

Del PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores dio a conocer que su grupo parlamentario votará a favor, porque no existe ninguna razón para ir en contra y señaló que quienes no apoyan dichas propuestas es “porque quieren que se dañe nuestra relación con Estados Unidos. Es equivocado votar en contra de la propuesta que ha hecho la titular del Ejecutivo”.

Recordó que desde la administración pasada no existe impunidad para nadie y están caminando en la ruta de la instalación correcta del nuevo sistema de justicia. “La soberanía está recuperada por el pueblo de México y ahora en el país manda el pueblo, no las oligarquías o grupos de interés. Estimó que el tema central es la renovación del Tratado de Libre Comercio.

Destinar recursos a la protección consular y a la defensa de migrantes

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) mencionó que están a favor de la designación de la embajadora Alicia Buenrostro Massieu porque es diplomática de carrera, con un amplio currículum. Asimismo, respaldó el perfil de Pedro Blanco Pérez porque recientemente fue embajador en Palestina, algo que es significativo.

Sin embargo, añadió que no están de acuerdo con la designación de Roberto Lazzeri Montaño porque su experticia se enfoca en el ámbito financiero y no en el diplomático. Pidió que en la próxima votación del Presupuesto de Egresos se destinen recursos a la protección consular, a la defensa de personas migrantes y al servicio exterior.

Mecanismos bilaterales o trilaterales que permitan construir un mejor futuro para México

De MC, el diputado Gibrán Ramírez Reyes opinó que la propuesta de Roberto Lazzari como embajador en Estados Unidos responde al momento de renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero lleva por delante un diagnóstico muy optimista, que es preocupante, al enfocarse únicamente en el ámbito comercial y dejar de lado el hecho social de la migración.

Calificó de alarmante que se haya hablado tan poco de justicia y seguridad, cuando actualmente es el tema más álgido de la agenda. “Sería relevante llegar a un tratado de justicia de América del Norte, que es interés de ambos países”. Indicó que es necesario encontrar mecanismos bilaterales o trilaterales que permitan construir un mejor futuro para México.