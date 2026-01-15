Diputada Brenda Ríos visita el puente de Sierra Azul y reitera exigencia de avances urgentes en su reparación

Luego de casi un año de que la diputada local Brenda Ríos denunciara públicamente la necesidad urgente de reparar el puente de Sierra Azul, este día realizó una visita al lugar a petición de vecinas y vecinos de la zona, quienes expresaron su agradecimiento por el acompañamiento constante de la legisladora en este tema.

Durante el recorrido, las y los habitantes recordaron que desde el año pasado la diputada ha insistido ante las autoridades correspondientes para que se atienda esta problemática, la cual ha impactado de manera directa la movilidad, la seguridad y la comunicación de las colonias aledañas.

No obstante, señalaron que, a pesar del tiempo transcurrido, los avances han sido mínimos. Actualmente, el camino que conduce a la salida principal de la colonia permanece bloqueado, lo que mantiene incomunicadas a varias familias y dificulta el acceso a servicios básicos, traslados laborales y situaciones de emergencia.

“Ha pasado casi un año desde que se empezó a denunciar este problema y la verdad es que seguimos esperando. Los trabajos han tardado demasiado y no se ve una solución clara”, expresó una vecina del sector.

Ante este panorama, la diputada Brenda Ríos subrayó que no se puede normalizar la tardanza ni aceptar soluciones a medias, por lo que reiteró su exigencia de que se dé celeridad a las gestiones necesarias para una rehabilitación integral del puente de Sierra Azul.

“No se trata solo de cumplir con una obra, sino de hacerlo bien. Las y los vecinos merecen una solución que realmente les devuelva la conectividad y la seguridad”, señaló la legisladora.

Finalmente, Brenda Ríos reiteró su compromiso de seguir acompañando a la comunidad y de mantener la denuncia activa hasta que el puente de Sierra Azul sea atendido de manera adecuada.