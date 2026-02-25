La dupla belga de EDM se presentará el 31 de octubre en la Plaza de Toros La México; los boletos estarán disponibles desde el 27 de febrero con precios que van de 847 a 3,509 pesos.

La fiesta electrónica de Halloween ya tiene sede y fecha en la capital. La dupla belga Dimitri Vegas & Like Mike se presentará el próximo 31 de octubre en la Plaza de Toros La México, en un concierto que promete producción especial, visuales inmersivos y un set cargado de sus mayores éxitos como Thank You, Mockingbird, Yeah y Heroine.

Dimitri Vegas & Like Mike encenderán la Plaza de Toros La México en Halloween

Los boletos estarán disponibles a partir del 27 de febrero a las 10:00 horas a través de Superboletos y en las taquillas del recinto de 9:30 a 19:00 horas. Los precios irán desde 847 hasta 3,509 pesos, ya con cargos por servicio incluidos, de acuerdo con la información de la promotora.

Un fenómeno global del EDM

Formados por los hermanos belgas Dimitri Thivaios y Michael Thivaios, el dúo ha encabezado festivales como Tomorrowland y Ultra Music Festival, consolidándose como referentes de la música electrónica a nivel internacional. Han sido reconocidos en múltiples ocasiones dentro del ranking Top 100 DJs de DJ Mag, donde incluso alcanzaron el primer lugar en distintas ediciones.

Su estilo combina big room, house progresivo y colaboraciones con figuras globales, lo que les ha permitido conquistar escenarios en Europa, Asia y América Latina, donde México ocupa un lugar especial dentro de su base de seguidores.

La elección del 31 de octubre no es casual: la fecha promete una producción temática de Halloween con despliegue audiovisual, efectos especiales y una puesta en escena diseñada para convertir la noche en una experiencia inmersiva.

La Plaza de Toros La México se transformará en pista de baile

La Plaza de Toros La México, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, ha ampliado en los últimos años su agenda hacia conciertos y espectáculos masivos, adaptando su infraestructura para recibir producciones de gran formato. El show de Dimitri Vegas & Like Mike se suma a esa transformación, consolidando al recinto como uno de los espacios más versátiles de la capital.

Con una combinación de beats explosivos, mezclas potentes y una conexión directa con el público mexicano, la dupla belga promete una noche intensa que fusionará la vibra festiva de Halloween con la fuerza del EDM internacional.