Difunde Santiago De la Peña logros de la Gobernadora en la colonia Margarita Maza de Juárez

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, recorrió la tarde de ayer miércoles la colonia Margarita Maza de Juárez, en la ciudad de Chihuahua, con el objetivo de difundir los logros de la Gobernadora Maru Campos a cuatro años del inicio de su administración.

Durante cerca de dos horas, De la Peña conversó con vecinos sobre los compromisos cumplidos por la actual administración estatal.

“Hoy la capital de Chihuahua cuenta con 40 unidades de última generación para el sistema de transporte Bowí”, destacó.

Asimismo, señaló que MediChihuahua cuenta con más de 536 mil afiliados y más de 2 millones de recetas surtidas. Además, se han atendido a más de 6 mil pacientes con radioterapia y próximamente Chihuahua contará con otro acelerador lineal para pacientes con cáncer.

“En tema de agua potable se llevó agua a más de 46 mil personas en todo Chihuahua y se mejoró el servicio a más de 155 mil familias”, agregó.

Santiago De la Peña resaltó que la Gobernadora Maru Campos anunció diversas obras que se realizarán antes del cierre de su administración, como:

Construcción de paso superior en Fuerza Aérea Mexicana y Palestina.

Construcción de paso a desnivel en el Blvd. Juan Pablo II y Quinta Real.

Adecuación de retornos en prolongación Teófilo Borunda.

Terminación de la pavimentación de la conexión a la salida a Cuauhtémoc por Labor de Terrazas.

Renovación de la Deportiva Pistolas Meneses.

Culminación de la renovación del Teatro de los Héroes.

“Lo mejor está por venir para Chihuahua, y este ejercicio lo estaré realizando en otras colonias de la ciudad”, finalizó De la Peña.