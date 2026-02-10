Difícil situación de minería, no parará producción; señala CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que es lamentable la desaparición y muerte de mineros en el vecino estado, asegura que son casos aislados.

En esta sentido destaca que es necesario trabajar en pro de la minería no solo en seguridad, sino buscar el desarrollo elemental.

“Lógicamente las zonas alejadas por razón natural, donde están los minerales y si efectivamente pues siempre ha habido, en el caso de la Sierra de Chihuahua siempre ha habido situaciones difíciles, pero afortunadamente son casos aislados”, comentó.

Señaló que no sienten que las mineras hagan una detención en la operación de las minas por lo cual es necesaria la intervención del Gobierno Federal.