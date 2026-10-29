Dictan prisión preventiva a probable responsable de feminicidio en grado de tentativa

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Enrique L. L., por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cometido en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación ministerial a cargo de la FEM, el pasado 15 de octubre, el imputado ejerció violencia moral y física en contra de su sobrina, además, le causó heridas cortantes, actos tendientes a privarla de la vida, en el interior de un domicilio de la colonia Mariano Escobedo.

No logrando su objetivo, gracias a la intervención de policías preventivos que atendieron el reporte del número de emergencias 911, en el que la víctima pidió auxilio .

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, expuso datos de prueba que fueron considerados por el Juez de Control, para resolver la situación jurídica del imputado, a quien impuso la prisión preventiva como medida cautelar.

El Órgano jurisdiccional fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).