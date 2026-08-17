Dictan fallo condenatorio por homicidio y lesiones en Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra de Óscar Daniel E. F., por el delito de homicidio calificado en agravio de un masculino y homicidio calificado en grado de tentativa, en prejuicio de dos mujeres, que cometió en Ciudad Juárez.

En el juicio oral, el Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, demostró que el acusado fue responsable de los hechos sucedidos el 11 de febrero del año 2024, en las calles Teporaca y Federico Bonilla, de la colonia Torres Sur.

Las investigaciones ministeriales lograron establece que Óscar Daniel E. F., tripulaba un vehículo Mercedez Benz, línea ML 350, cuando disparó con un arma de fuego en contra las víctimas, quienes viajaban a bordo de un automotor de la marca Ford, línea Focus.

Hechos por los que fue detenido en el término de la flagrancia por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Tribunal Oral, fijó para el próximo miércoles 19 de agosto a las 13:00 horas, la audiencia de individualización de sanciones en la que el acusado conocerá los años que purgará en el CERESO de la localidad.