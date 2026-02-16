Dice Marx ‘no estoy atrincherado’; vacía SEP oficina

Los objetos personales Marx Arriaga, ex director General de Materiales Educativos, fueron retirados de su oficina en la SEP, luego de tres días atrincherado. Crédito: Alfredo Moreno

Con la misma ropa de hace 3 días, Marx Arriaga aseguró que no está atrincherado en la SEP y que su permanencia responde a que así trabaja.

Con la misma ropa de hace 3 días, Marx Arriaga aseguró que no está atrincherado en la SEP y que su permanencia responde a que así trabaja. Crédito: Nadia Rosales

Trabajadores retiraron en cajas de cartón, transportadas en diablos de carga, los objetos de Arriaga, quien aseguraba no estar atrincherado en su oficina.

Trabajadores retiraron en cajas de cartón, transportadas en diablos de carga, los objetos de Arriaga, quien aseguraba no estar atrincherado en su oficina. Crédito: Alfredo Moreno

Maestros colocaron cartulinas en respaldo al exdirector, en las que agradecieron su trabajo en la elaboración de materiales con enfoque crítico.

Maestros colocaron cartulinas en respaldo al exdirector, en las que agradecieron su trabajo en la elaboración de materiales con enfoque crítico. Crédito: Alfredo Moreno

Minutos después de que Marx Arriaga asegurara no estar atrincherado en las oficinas de la SEP y no saber nada sobre su remoción en la dirección General de Materiales Educativos, empleados de la institución comenzaron a vaciar su oficina.

