Dice Marx ‘no estoy atrincherado’; vacía SEP oficina

Los objetos personales Marx Arriaga, ex director General de Materiales Educativos, fueron retirados de su oficina en la SEP, luego de tres días atrincherado. Crédito: Alfredo Moreno

Con la misma ropa de hace 3 días, Marx Arriaga aseguró que no está atrincherado en la SEP y que su permanencia responde a que así trabaja. Crédito: Nadia Rosales

Trabajadores retiraron en cajas de cartón, transportadas en diablos de carga, los objetos de Arriaga, quien aseguraba no estar atrincherado en su oficina. Crédito: Alfredo Moreno

Maestros colocaron cartulinas en respaldo al exdirector, en las que agradecieron su trabajo en la elaboración de materiales con enfoque crítico. Crédito: Alfredo Moreno

Minutos después de que Marx Arriaga asegurara no estar atrincherado en las oficinas de la SEP y no saber nada sobre su remoción en la dirección General de Materiales Educativos, empleados de la institución comenzaron a vaciar su oficina.