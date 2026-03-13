Día Mundial del Sueño: Advierten una epidemia de falta de sueño

El 45 por ciento de los adultos en México padece mala calidad del sueño o insomnio y cuatro de cada diez presenta algún trastorno relacionado con el descanso, apuntó la neuropsicóloga clínica Minerva Gutiérrez Martiñón, profesora del Colegio de Psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ), en el marco del Día Mundial del Sueño.

Los datos, provenientes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), muestran la magnitud de un problema que ya afecta a casi la mitad de la población adulta del país, señaló la experta.

Al mismo tiempo, Gutiérrez advirtió que el fenómeno podría agravarse en los próximos 10 años hasta convertirse en una “epidemia mundial“.

“Dormir activa uno de los mecanismos más importantes de restauración del organismo, del que dependen la memoria, el metabolismo, la salud cardiovascular y la fortaleza emocional”, explicó la especialista.

No obstante, lamentó que “en una cultura dominada por la prisa y las múltiples obligaciones, el sueño suele relegarse como si fuera opcional”.

Factores como el uso excesivo de tecnología, los ritmos de vida acelerados y las presiones socioeconómicas están detrás de esta tendencia, añadió.

En el mundo, más del 40 por ciento de la población ya presenta problemas relacionados con el sueño, y organizaciones como la ONU advierten que, en los próximos cinco a diez años, la falta de descanso podría convertirse en una de las principales crisis de salud pública, indicó Gutiérrez.

Este año, el lema de la ONU para este Día Mundial del Sueño es: “Duerme bien, vive mejor: el sueño como pilar de la salud mental”.

Con información de EFE