DHS niega que Alfonso Durazo y Américo Villarreal tengan permisos especiales para ingresar a EU

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) negó que Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, tengan un “permiso especial” para entrar y salir del país, así lo dio a conocer el diario La Opinión, el cual publicó una solicitud de información que hizo a la dependencia donde aparece la negativa.

Esta solicitud la realizó luego de que se difundiera que a ambos gobernadores se les había cancelado la visa por presuntas investigaciones en su contra:

“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no han sido [beneficiados con tal permiso]”.

El permiso de la DHS, también conocido como Parole, es una autorización discrecional que permite a extranjeros entrar o permanecer temporalmente en Estados Unidos, sin visa, bajo la premisa de que su estadía genere beneficio al gobierno, tenga interés público o ayude a la seguridad nacional.