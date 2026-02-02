Devela Alcaldesa memorial de Carlos Manzo en Uruapan

Una placa y un sombrero de mármol fueron develados el pasado fin de semana en la plaza principal de Uruapan, Michoacán, en memoria de Carlos Manzo, Alcalde independiente asesinado el pasado 1 de noviembre.

Su viuda y actual Alcaldesa, Grecia Quiroz, dijo que de esta forma el nombre de su esposo permanecerá pese al enojo de aquellos que quisieran que el líder del “Movimiento del Sombrero” pasara al olvido.

Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre cuando encabezaba la ceremonia del Día de Muerto en la plaza del Municipio.

De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el homicidio fue llevado a cabo por una célula delictiva de Michoacán que es afín al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

