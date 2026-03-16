Detuvo SSPE a 62 generadores de violencia en la última semana

Durante la semana del 8 al 14 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) presentó una serie de acciones relevantes y resultados operativos derivados de los trabajos permanentes de seguridad realizados en el estado de Chihuahua.

En este periodo, la Policía del Estado llevó a cabo el aseguramiento de 62 presuntos generadores de violencia, de los cuales 4 fueron detenidos por delitos del fuero federal, 46 por delitos del fuero común y 12 más por faltas administrativas.

Asimismo, durante las distintas intervenciones policiales se logró el aseguramiento de 14 armas de fuego, 89 cargadores, 4 mil 507 cartuchos útiles y 14 piezas de equipo táctico, lo que representa un golpe a la operatividad de grupos delictivos.

En materia de combate al narcomenudeo, los elementos estatales incautaron 140 dosis de presunto cristal, así como más de 700 gramos de marihuana, retirando de las calles estas sustancias.

Por otra parte, a través de la Policía Vial, se atendieron 281 incidentes de tránsito, además de elaborarse 5 mil 38 infracciones con el objetivo de sancionar conductas de riesgo y fomentar una conducción responsable.

Finalmente, como parte de las revisiones extraordinarias en centros penitenciarios, se inspeccionó a 708 personas privadas de la libertad, con el objetivo de retirar artículos no permitidos que puedan representar un riesgo para la seguridad al interior de los penales.

Estos resultados reflejan el trabajo permanente que realiza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por Gilberto Loya Chávez, para generar condiciones óptimas de seguridad y recuperar la tranquilidad de la ciudadanía, porque con seguridad damos resultados.