Detuvo Policía Municipal a presunto responsable de tentativa de robo a casa habitación

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 31 de julio de 2026.- Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre como presunto responsable de tentativa de robo a casa habitación, durante un operativo de prevención del delito realizado en la colonia Rinconada Oriente Etapa I.

La intervención se efectuó en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo de la Fiscalía General del Estado, como parte de las acciones permanentes para inhibir este tipo de ilícitos en zonas con incidencia.

El hombre fue sorprendido cuando presuntamente intentaba sustraer diversos objetos de una vivienda, mismos que arrojó al verse descubierto e intentó huir; sin embargo, fue alcanzado y detenido sobre el cruce de las calles 17 y 99.

El detenido fue identificado como Manuel Eduardo M. G., de 27 años de edad. Durante la inspección, los policías localizaron entre sus pertenencias un envoltorio con una sustancia con las características propias del cristal.

Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine la responsabilidad de la persona mencionada en él.