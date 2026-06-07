Detuvo DSPM a 4 personas con 100 porciones de cristal en Riberas de Sacramento

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 7 de junio de 2026.-*_ Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal adscritos al Equipo de Proyectos Especiales (EPE) detuvieron a tres hombres y una mujer por su probable participación en delitos contra la salud, tras una intervención realizada en la colonia Riberas de Sacramento.

Los hechos ocurrieron luego de que se atendiera un reporte recibido a través del sistema de emergencias 9-1-1 sobre una posible portación de arma de fuego en un domicilio ubicado sobre la calle Río Limay.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron a cuatro personas al interior de la vivienda y, tras realizar una inspección preventiva, aseguraron varios envoltorios con una sustancia sólida y cristalina con características similares al narcótico conocido como cristal.

Como resultado de la intervención, se aseguró un equivalente a 100 porciones de dicha sustancia, por lo que las cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de la investigación.

Las personas detenidas se identificaron como Perla Gabriela G. del C., Alfonso B. M., Noé R. M. y José Antonio I. R., de 39, 32, 44 y 42 años de edad, respectivamente.

_El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él._