Detuvo Policía Montada a joven en posesión de presunto cristal en Praderas del Sur

*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 7 de junio de 2026.* Elementos de la Policía Montada de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un joven de 18 años de edad por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, durante recorridos preventivos realizados en la colonia Praderas del Sur.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche, cuando los agentes realizaban labores de vigilancia en el cruce de las calles Pradera de Alto Veld y Praderas de Australia, donde observaron a un hombre con actitud sospechosa.

Al notar la presencia policial, el individuo intentó retirarse del lugar, por lo que fue interceptado por los elementos municipales. Durante una inspección preventiva, los agentes localizaron entre sus pertenencias un envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia granulada con características similares al narcótico conocido como cristal.

Ante ello, se procedió a la detención de quien se identificó como Lorenzo Imanol A. M., de 18 años de edad, para posteriormente trasladarlo al Centro Municipal de Detención y ponerlo a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica.

_El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él._