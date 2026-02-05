Detroit Tigers y el lanzador Framber Valdez acuerdan por 115 millones y 3 años

El zurdo estrella Framber Valdez y los Detroit Tigers llegaron a un acuerdo por tres años y 115 millones de dólares, según informaron fuentes a Jeff Passan de ESPN el miércoles.

Valdez, de 32 años, obtiene el valor anual promedio más alto de la historia para un lanzador zurdo, así como el más alto para un pitcher latinoamericano.

Valdez se convirtió en agente libre tras pasar toda su carrera con los Houston Astros y tener uno de los mejores currículums de cualquier lanzador abridor en las últimas cinco temporadas.

Es un zurdo confiable con amplia experiencia en playoffs que ha registrado regularmente una efectividad por encima de 2 y debajo de 3, con un promedio de 3.20 desde 2021. Esta marca se debe a la tasa de rodados más alta de la liga entre los abridores en ese período. Además, la velocidad de su sinker aumentó ligeramente en 2025 tras una caída en 2024.

Valdez recibió una oferta calificada de $22.025 millones de los Astros, la cual rechazó antes de la fecha límite del 18 de noviembre. Debido a que firmó con un nuevo equipo, Houston recibirá una selección compensatoria después de la Ronda B del Balance Competitivo del Draft, alrededor del puesto 75.

Desde 2020, cuando se convirtió en abridor de tiempo completo, Valdez está empatado en el primer lugar de las Grandes Ligas en victorias (73), sexto en WAR de lanzador (20.3), quinto en entradas lanzadas (973) y primero en tasa de rodados (62 por ciento). Lideró la Liga Americana con 201.1 entradas lanzadas en 2022 y siempre ha tenido uno de los sinkers más efectivos del béisbol, ocupando el segundo lugar esta temporada, detrás del zurdo de los Philadelphia Phillies, Cristopher Sánchez.

Valdez también está empatado en el primer lugar del beisbol en varias categorías exclusivas de postemporada: victorias (7), juegos iniciados (16) y entradas lanzadas (85.0). Ha participado en dos Juegos de Estrellas, ha recibido votos para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en dos temporadas y para el Premio Cy Young de la Liga Americana en cuatro carreras, alcanzando un quinto puesto en 2022.

Valdez ha desarrollado toda su carrera profesional con los Astros, firmando como agente libre internacional en 2015, debutando en las Grandes Ligas en 2018 y ganando una Serie Mundial en 2022.