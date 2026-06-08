Detonaciones por riña vecinal movilizan a corporaciones en Pensiones Civiles

Una fuerte movilización policiaca se registró la noche de este lunes en el cruce de las calles Factor 85 y Prevención, en la colonia Pensiones Civiles del Estado, frente a la Facultad de Zootecnia, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego derivadas de una riña entre vecinos relacionada con viviendas presuntamente invadidas.

De acuerdo con los primeros reportes, inicialmente agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar para atender una confrontación entre varios habitantes del sector, quienes se encontraban alterados debido al conflicto. Tras dialogar con los involucrados y calmar los ánimos, los oficiales se retiraron de la zona.

Sin embargo, minutos después se recibió una nueva llamada al 911 alertando sobre disparos y una persona lesionada. Al arribar nuevamente, elementos de distintas corporaciones confirmaron que sí se realizaron detonaciones de arma de fuego, aunque afortunadamente no se localizaron personas heridas. La zona fue asegurada, se embalaron varios casquillos percutidos y se recabaron testimonios de los vecinos, quienes señalaron que los responsables huyeron a bordo de un vehículo de color negro, sin que hasta el momento se cuente con mayores datos para su localización.