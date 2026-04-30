Detienen en NCG a mujer por presunto abuso sexual de una menor de edad

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a Diana M. S., de 21 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual agravado, cometido en perjuicio de una menor de 16 años de edad.

Por medio de las investigaciones, los agentes lograron ubicar y detener a la imputada, ayer miércoles, en la intersección de las calles 2 de abril y Cuauhtémoc, de la colonia Centro en Nuevo Casas Grandes.

Elementos del Ejército Mexicano brindaron seguridad en el perímetro de intervención, cuando se cumplimentaba el mandato judicial girado por un Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, bajo la causa penal 177/2026.

La detenida quedó a disposición de la autoridad judicial para ser llevada a la audiencia en donde un Agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).