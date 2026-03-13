Detienen en Juárez a grupo delictivo por tráfico de migrantes, presunto líder y 4 integrantes más

La Fiscalía General de la República (FGR), informa sobre acciones que lleva a cabo y que forman parte de la lucha para combatir firmemente flagelos que lastiman a la sociedad.

Trabajos exhaustivos de inteligencia basados en la coordinación permanente entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR, y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con la colaboración internacional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), permitieron identificar a una organización dedicada al tráfico de personas migrantes, provenientes de Guatemala con destino a los Estados Unidos de América, y que buscaban ingresarlos por el cruce de Ciudad Juárez, Chihuahua a El Paso, Texas.

Por lo anterior, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició una indagatoria por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer tráfico de personas, y en continuación de las investigaciones se pudo obtener órdenes de aprehensión en contra de cinco personas posiblemente relacionados con una organización criminal dedicada a dicho ilícito.

Aunado a esto, nuestras investigaciones arrojaron información sobre que ese grupo criminal tiene su principal zona de operación en Ciudad Juárez, Chihuahua, con alcances en la Ciudad de México, y que desde 2024 contaba con casas de seguridad para mantener albergados a los migrantes mientras concretaban su internamiento ilegal en los Estados Unidos.

Por todo lo anterior se solicitaron ante la autoridad competente cateos que una vez que fueron otorgados, se llevaron a cabo en cinco domicilios en Ciudad Juárez, donde se logró cumplimentar orden de aprehensión por la posible comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas, en contra de José Isaac “N”, José Ramón “N”, José “N”, Luis “N” y Gonzalo “N” alias “El Gori”, este último posible líder de la organización.

Dichas personas fueron presentadas ante un Juez de Control para que se defina su situación jurídica.