Detienen en flagrancia a masculino con narcóticos y armas

En el operativo participaron agentes de la AEI, DSPM y Ejército Mexicano

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron en flagrancia por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego a un masculino de nombre Isaías L. I., en la calle Luis Urías, de la colonia Ampliación 2 de octubre, en la ciudad de Chihuahua.

La detención se realizó durante un operativo conjunto en el que participaron también agentes de la Unidad de Inteligencia Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), y del Ejército Mexicano.

El detenido de 44 años de edad, originario de la ciudad Guasave, Sinaloa portaba un arma de fuego hechiza y una escopeta calibre .12, además un envoltorio que contenía metanfetamina, con un peso aproximado de 31.79 gramos.

La persona detenida, los narcóticos y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, para continuar con las indagatorias.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente, garantiza la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).