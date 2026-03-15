Detienen en Ahumada a hombre con 20 mil 800 dólares falsos

– Tenía billetes de 100 dólares

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Jesús Leonel A. P., luego de que se le encontró en posesión de 20 mil 800 dólares falsos en el municipio de Ahumada.

El arresto se realizó en el cruce de la avenida Ahumada y calle Bolivia en la colonia Centro, cuando al realizar un operativo conjunto con agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se ubicó al masculino de 30 años de edad, originario de Silao, Guanajuato, quien estaba en posesión de 208 billetes de 100 dólares americanos, con la leyenda “COPY”.

Fue arrestado por su posible responsabilidad penal en el delito de falsificación del papel moneda y/o lo que resulte y quedó a disposición del Ministerio Público del fuero federal, para que continúe con las investigaciones correspondiente y esclarezca su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de combate frontal a los diversos delitos que atentan y dañan a la sociedad.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).