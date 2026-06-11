Detienen AEI y Policía Municipal a 3 masculinos con droga en la colonia Cerro de la Cruz

Fueron sorprendidos con 15 bolsas de “cristal”

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), detuvieron en flagrancia a tres masculinos por delitos contra la salud, este miércoles 10 de mayo, en la ciudad de Chihuahua.

La detención se llevó a cabo en el cruce de la vialidad Ch-P y Calle 62ª, de la colonia Cerro de la Cruz, en un operativo conjunto efectuado entre la Policía Ministerial y la Unidad de Inteligencia de la Policía Municipal.

Como resultado de la acción policial, fueron detenidos Alejandro T. G., de 32 años de edad; Fernando Alexis V. J., de 28 años de edad y Everardo Ch. Ch., de 38 años de edad.

Se les aseguró lo siguiente:

Una bolsa transparente con 15 bolsas que contenían una sustancia cristalina y granulosa, con las características del narcótico conocido como “cristal”, con un peso aproximado de 19.84 gramos.

Cuatro teléfonos celulares de distintas marcas

Un vehículo tipo SUV, marca Mitsubishi, línea Outlander, modelo 2019, de color rojo, y placas de circulación del estado de Chihuahua.

Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).