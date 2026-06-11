Detienen AEI y Policía Municipal a 3 masculinos con droga en la colonia Cerro de la Cruz

- Fueron sorprendidos con 15 bolsas de “cristal”
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), detuvieron en flagrancia a tres masculinos por delitos contra la salud, este miércoles 10 de mayo, en la ciudad de Chihuahua.
La detención se llevó a cabo en el cruce de la vialidad Ch-P y Calle 62ª, de la colonia Cerro de la Cruz, en un operativo conjunto efectuado entre la Policía Ministerial y la Unidad de Inteligencia de la Policía Municipal.
Como resultado de la acción policial, fueron detenidos Alejandro T. G., de 32 años de edad; Fernando Alexis V. J., de 28 años de edad y Everardo Ch. Ch., de 38 años de edad.
Se les aseguró lo siguiente:
- Una bolsa transparente con 15 bolsas que contenían una sustancia cristalina y granulosa, con las características del narcótico conocido como “cristal”, con un peso aproximado de 19.84 gramos.
- Cuatro teléfonos celulares de distintas marcas
- Un vehículo tipo SUV, marca Mitsubishi, línea Outlander, modelo 2019, de color rojo, y placas de circulación del estado de Chihuahua.
Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo.
Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).