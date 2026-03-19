Detienen AEI y Ejército Mexicano a sujeto por violencia familiar en NCG

En seguimiento a una indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Noroeste, elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en la colonia Centro de la ciudad de Nuevo Casas Grandes.

La detención de Luis Diego D. T., de 23 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar agravada cometida en perjuicio de una víctima menor de edad, se realizó con el apoyo de personal del Ejército Mexicano.

Fue puesto a disposición de la Juez de Control del Distrito Judicial Galeana conocedora de la causa penal, para ser llevado a la audiencia en donde agentes del Ministerio Público harán de su conocimiento los hechos delictivos que se le atribuyen.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)