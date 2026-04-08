Detienen a tres presuntos implicados en homicidio en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, informó sobre la detención de tres personas por delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como su probable participación en un homicidio registrado el pasado 4 de abril en Ciudad Juárez.

Las acciones se realizaron el 7 de abril como resultado de labores de investigación, inteligencia y análisis táctico derivadas del seguimiento al folio 565753, en coordinación con la Subsecretaría de Estado Mayor y la Dirección de Análisis Táctico.

En una primera intervención, realizada en el cruce de las calles Pinotepa Ríos y Ricardo Flores Magón, en la colonia Hermenegildo Galeana, fue detenido Jahir Alfredo E.S, de 26 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego tipo pistola calibre .40 con cargador abastecido, así como envoltorios con sustancia con características de la cocaína. El detenido podría estar relacionado con el homicidio investigado.

Posteriormente, en la colonia Galeana, sobre la avenida Belisario Domínguez y calle Pinotepa, fue detenido Ángel Alfredo G.A, a quien se le localizaron tres envoltorios con características similares a la cocaína. Asimismo, se aseguró el vehículo en el que se trasladaba, el cual coincide con las características de uno de los utilizados en el hecho violento.

En una tercera acción, en el cruce de las calles División del Norte e Ignacio Mariscal, en la colonia Vicente Guerrero, fue detenido Jesús Eduardo C.C, de 38 años de edad, a quien también se le aseguraron envoltorios con sustancia con características propias de la cocaína, además de un vehículo presuntamente vinculado a la investigación.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el seguimiento de las investigaciones correspondientes por delitos contra la salud y su probable participación en el delito de homicidio.

El secretario Gilberto Loya destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado de inteligencia y campo, enfocado en esclarecer delitos de alto impacto y detener a quienes generan violencia en la entidad.

La SSPE reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de investigación para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las y los chihuahuenses.