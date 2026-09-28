Detienen a sujeto por privación ilegal de la libertad, víctima denunció al 911

_Detectives de la SSPE atendieron un reporte al 911 y localizaron a una mujer que manifestó haber sido retenida contra su voluntad_

Como parte de las acciones de atención a los llamados de emergencia y actos de investigación que impulsa el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, elementos del Grupo Especial de Detectives de la SSPE detuvieron a un hombre señalado por su probable participación en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad y allanamiento, en la colonia Diego Lucero de la ciudad de Chihuahua.

Los hechos se registraron el 27 de septiembre, luego de que los detectives realizaban recorridos y actos de investigación en las inmediaciones de las calles César Sandino y Yaquis, donde una mujer solicitó su intervención y manifestó que presuntamente había sido retenida contra su voluntad por su expareja sentimental.

De acuerdo con el reporte de los elementos, la mujer señaló que el hombre identificado como Joan Sebastián M.M, de 36 años, presuntamente la mantenía privada de su libertad mediante amenazas, además de referir que días antes habría realizado detonaciones de arma de fuego contra el domicilio donde ella vivía con su madre.

La intervención de los detectives se originó en el contexto de la atención a un llamado al sistema de emergencias 911, lo que permitió la movilización de los elementos y el contacto directo con la persona que solicitó auxilio.

Al momento en que los agentes se aproximaron al inmueble señalado, el hombre referido por la víctima salió por la parte posterior y brincó la barda perimetral, por lo que los detectives iniciaron una búsqueda inmediata en inmuebles y patios contiguos.

Durante la intervención, un ciudadano manifestó que una persona desconocida había ingresado a su patio trasero al brincar la barda. Posteriormente, el señalado salió por la parte frontal del inmueble, empujó al morador y emprendió nuevamente la huida a pie.

Los agentes iniciaron una persecución y lograron darle alcance metros más adelante, sobre el cruce de las calles César Sandino y Yaquis.

El detenido y la víctima fueron trasladados para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de la Mujer, autoridad que determinará la situación jurídica correspondiente y dará continuidad a las investigaciones.

El secretario Gilberto Loya Chávez ha señalado la importancia de mantener una respuesta oportuna ante los llamados de emergencia y fortalecer las capacidades de investigación de la Policía del Estado, particularmente en aquellos casos donde pueda encontrarse en riesgo la integridad de las personas.

La SSPE refrenda su compromiso de atender los reportes ciudadanos y fortalecer la coordinación entre sus áreas operativas y de investigación para dar seguimiento a hechos posiblemente constitutivos de delito, siempre bajo los procedimientos establecidos por la autoridad competente.