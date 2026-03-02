Detienen a presunto feminicida de adulta mayor en la ciudad de Chihuahua

En seguimiento a una indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación capturaron a *César Arturo C. I.* , por su probable participación en el delito de feminicidio agravado cometido en agravio de una adulta mayor.

La detención tuvo lugar esta mañana en la colonia Villa Juárez en la ciudad de Chihuahua, cuando uniformados del Grupo Especializado en el Cumplimiento a Órdenes de Aprehensión, lo pusieron a disposición del Tribunal en el Distrito Judicial Morelos.

Será en próximas horas, que agentes de la Unidad de Investigación de Feminicidios le harán de su conocimiento los antecedentes recabados en su contra por hechos ocurridos en agosto del 2021 y le formularán imputación ante el Juez del Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)