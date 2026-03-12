Detienen a mujer por violencia sexual contra masculino

• Presuntamente chantajeó, violentó físicamente y amenazó a su expareja para que no terminara la relación

• Reitera Fiscalía llamado a los hombres que son víctimas de estos delitos, que presenten su denuncia

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra de Anallely Sarahí B. V., por los delitos de violencia familiar, violación y contra la intimidad, cometidos en contra de una víctima masculina, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, durante meses obligó a su expareja sentimental a sostener la relación que él quería terminar, bajo amenaza de difundir videos íntimos, entre familiares, compañeros de trabajo y amistades, además de agredirlo físicamente, hasta que él decidió denunciar los hechos.

Los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación, por la Unidad de Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, permitieron solicitar la orden de aprehensión que fue concedida por el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 4817/2025.

Elementos la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Unidad de Órdenes de Aprehensión, se trasladaron a la ciudad de Saltillo, Coahuila, en donde la ubicaron y procedieron a su detención.

Fue trasladada a esta ciudad y ayer miércoles, llevada a la audiencia inicial, en donde el Juez de Control dictó medidas restrictivas contra la imputada, consistentes en no acercarse a la víctima ni su entorno.

Esta representación social reitera su compromiso y hace un llamado a quienes son víctimas de este tipo de delitos, a que acudan a presentar su denuncia formal, que será atendida con diligencia y en apego al marco legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputadas se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).