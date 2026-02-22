Detienen a la ‘Leona’, reclutadora de sicarios del CJNG

Alma Rosa “N”, alias la Leona y vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenida en Jalisco.

Según una ficha del Registro Nacional de Detenciones, la Leona fue capturada detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el viernes 20 de febrero de 2026 en el municipio de Tala.

Posteriormente las trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Guadalajara.

Medios la señalan por ser presunta pareja sentimental de José Gregorio Lastra Hermida, alias el Lastra, reclutador de sicarios para el CJNG vinculado con el Rancho Izaguirre, y que fue detenido en marzo de 2025.

“Resultado de investigaciones de gabinete y campo desarrolladas desde hace meses, en una acción del Gabinete de Seguridad fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio ‘N’, alias ‘Lastra’, líder de la célula delictiva vinculada al reclutamiento de personas para el CJNG”, señaló en su momento el titular de SSPC, Omar García Harfuch.

De acuerdo con la información, la detención ocurrió luego de que autoridades estuvieron dándole seguimiento mediante “vigilancias fijas, móviles y discretas” en el estado de Jalisco, donde lograron saber que se el sujeto se trasladaría a la Ciudad de México, por lo que se implementó un dispositivo de seguridad que derivó en su detención.

Tras la captura del Lastra, Alma Rosa “N” asumió el rol de reclutadora del CJNG,

