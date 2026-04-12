Detienen a hombre con arma de fuego en la colonia Los Olivos

Elementos del grupo Equipo de Proyectos Especiales (EPE) detuvieron a un hombre por portación de arma de fuego en la colonia Los Olivos.

En atención a un reporte en donde señalaban amenazas, que los agentes acudieron a un domicilio en dicha colonia, donde localizaron a dos hombres en aparente estado de ebriedad. Al mostrar una actitud agresiva, se les realizó una inspección preventiva, logrando asegurar un arma de fuego tipo pistola, calibre .380.

El detenido identificado como Eduardo Ch., de 47 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que dará seguimiento a su situación legal.

_El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él._