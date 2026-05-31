México vence a Australia antes de que Javier Aguirre revele la lista final

La Selección Mexicana superó una de sus últimas pruebas antes del Mundial 2026 al imponerse a Australia por 1-0 en el marcador en el Rose Bowl, en un duelo que sirvió para ajustar piezas y perfilar al equipo titular.

El equipo tricolor mantuvo el ritmo competitivo tras su triunfo ante Ghana, mientras el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre continúa con las últimas evaluaciones rumbo a la lista definitiva de 26 jugadores.

El enfrentamiento ante los ‘Socceroos’ representó un escenario exigente para el equipo tricolor. Australia planteó un juego físico y ordenado, lo que permitió medir la respuesta del equipo mexicano ante rivales de características similares a las que enfrentará en el torneo.

¿Cómo fue el partido amistoso México vs. Australia?

México se impuso 1-0 a Australia en el Rose Bowl en un duelo de preparación rumbo al Mundial 2026, en el que el equipo de Javier Aguirre mostró lapsos de dominio, pero también momentos de presión por parte del rival.

El conjunto tricolor tomó la iniciativa desde el arranque, con mayor posesión y llegadas por las bandas. Luis Chávez y Alexis Vega, quien estaba en duda por una posible lesión en la rodilla, encabezaron los intentos ofensivos, aunque la falta de contundencia mantuvo el marcador sin cambios durante varios minutos.

La diferencia llegó al minuto 27, cuando el jugador del Génova, Johan Vásquez, apareció en el área para rematar de cabeza tras un tiro de esquina. El balón pegó en el poste y cruzó la línea, suficiente para darle ventaja a la escuadra azteca.

México también tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, incluyendo un gol anulado tras una jugada a balón parado y algunas llegadas de Santiago Giménez y César Huerta, pero sin contundencia en el último toque.

En los minutos finales, el duelo se volvió trabado, con faltas constantes y pocas opciones claras de gol. Australia presionó en busca del empate, pero el equipo mexicano resistió y se quedó con la victoria mínima en su penúltimo ensayo antes de la inauguración contra Sudáfrica el próximo 11 de junio.

¿Cómo llegó México al amistoso contra Australia?

La Selección Mexicana llega después de vencer 2-0 a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido donde mostró dominio durante varios lapsos y generó las oportunidades más claras de peligro.

Brian Gutiérrez abrió el marcador en los primeros minutos tras aprovechar un error del portero rival, mientras que Guillermo ‘Memote’ Martínez selló el triunfo en la segunda mitad con una definición dentro del área.

El equipo de Javier Aguirre utilizó el encuentro para probar variantes ofensivas y darle minutos a futbolistas jóvenes como Gilberto Mora, quien dejó buenas sensaciones en el terreno de juego.

Además, la escuadra tricolor ya cuenta con la integración de varios jugadores que militan en el extranjero, quienes buscan ganarse un lugar en la lista definitiva rumbo al Mundial 2026.

Aunque hubo varios cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo de Aguirre, México registra una racha de 6 partidos sin perder, con 4 victorias y 2 empates ante Bélgica y Portugal (en la reapertura del Estadio Banorte).

El conjunto tricolor afronta su penúltimo partido de preparación antes de su debut mundialista del 11 de junio ante Sudáfrica.

Para Australia, el partido ante México es su primer partido de preparación rumbo al Mundial 2026, torneo al que clasificó de manera directa en la eliminatoria asiática.

Los ‘Socceroos’ terminaron en el segundo lugar del Grupo C en la tercera ronda con 19 puntos, producto de 5 victorias, 4 empates y 1 derrota, y sellaron su boleto el 10 de junio tras vencer 2-1 a Arabia Saudita en la última jornada.

La selección australiana mantiene una base de futbolistas que militan en Europa y combina experiencia con una generación que busca consolidarse. Jugadores como Mat Ryan, Harry Souttar y Jackson Irvine encabezan a un equipo que apuesta por el orden táctico, la intensidad física y el juego aéreo.

En ataque, Australia cuenta con elementos desequilibrantes como Martin Boyle y Craig Goodwin, además de Mitchell Duke como referencia en el área. En el mediocampo, Connor Metcalfe y Keanu Baccus aportan dinamismo y recuperación.

El conjunto oceánico también busca medir su nivel ante selecciones de otras confederaciones antes de la Copa del Mundo, donde compartirá grupo con Estados Unidos, Paraguay y Turquía.

El antecedente más reciente entre México y Australia ocurrió en 2023 y terminó en empate 2-2, en un partido donde México reaccionó en los minutos finales.

Después del duelo ante Australia, la Selección Mexicana todavía disputará un amistoso frente a Serbia en el Estadio Nemesio Díez el próximo 4 de junio, ya con los 26 jugadores que representarán a México en el Mundial 2026.