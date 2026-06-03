Detienen a exmando de García Luna por desvío en cárceles federales

Autoridades detuvieron en la Ciudad de México a Antonio Molina Díaz, excoordinador de cárceles federales, por su presunta participación en el desvío de más de 5 mil millones de pesos, lavado de dinero y vínculos con una red delictiva.

Antonio Molina Díaz, excoordinador de cárceles federales durante la gestión de Genaro García Luna, fue aprehendido en la Ciudad de México por su presunta participación en la firma irregular de contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios.

Elementos de seguridad cumplimentaron la orden de captura en las calles de la colonia Anáhuac, ubicada dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. La movilización tuvo como objetivo capturar al exfuncionario para que enfrente a la justicia por delitos financieros y operaciones ilícitas.

Los cargos formales en su contra incluyen peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, un esquema financiero tipificado comúnmente como lavado de dinero en el sistema penal.

Durante el operativo de captura, los oficiales confiscaron evidencia diversa en posesión del sospechoso. La Fiscalía General de la República informó que al momento de la detención se lograron asegurar los siguientes elementos probatorios:

Identificaciones apócrifas con diversos nombres

con diversos nombres Equipos y teléfonos celulares de uso personal

de uso personal La cantidad en efectivo de 2 mil 500 dólares

La suma de 36 mil 590 pesos mexicanos

Red de corrupción

Tras completar el aseguramiento inicial, las fuerzas de seguridad trasladaron al exservidor público hacia el Estado de México. Molina Díaz quedó a disposición de un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La carpeta de investigación oficial documenta que el detenido funcionaba como una pieza operativa dentro de una red delictiva encabezada por García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública se encuentra actualmente cumpliendo una condena en una prisión de Estados Unidos.

El esquema criminal operaba a través de la adjudicación de contratos simulados y la creación de múltiples empresas fachada. Esta red financiera estaba integrada por familiares, colaboradores cercanos y socios empresariales que facilitaban la dispersión del capital público.

Las operaciones irregulares generaron un desvío de recursos que supera los 5 mil millones de pesos. Este quebranto financiero mermó directamente el presupuesto asignado al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Además de su rol documentado en el sistema penitenciario, el detenido cuenta con antecedentes penales derivados de su paso por otras dependencias federales. Molina Díaz ocupó previamente el cargo de director de Control y Verificación Migratoria dentro del Instituto Nacional de Migración.

Su administración en el instituto migratorio resultó en una vinculación a proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Las autoridades fincaron esta responsabilidad penal a raíz del incendio ocurrido en una estación de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde perdieron la vida 40 personas migrantes.

El desarrollo de las audiencias iniciales en el penal de máxima seguridad del Altiplano establecerá el rumbo del proceso judicial en su contra. Las autoridades mantendrán la custodia del imputado mientras el juez federal evalúa el peso de las pruebas presentadas por la parte acusadora.