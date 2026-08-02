Detienen a empresario en EE.UU.: acordó un pago de 40 mil dólares para matar a mexicano

Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, fue detenido en Miami por su presunta participación en un plan de contratar a un sicario para matar a un empresario mexicano.

El sujeto, ciudadano mexicano y residente permanente legal en Estados Unidos, fue detenido el jueves 30 de julio de 2026.

De acuerdo con las investigaciones, el acusado habría acordado el pago de 40 mil dólares por el secuestro y asesinato de una persona debido a una deuda no pagada.

¿Cómo descubrieron las autoridades la trama de asesinato?

La investigación federal inició como una pesquisa relacionada con cambios de divisas en los condados de San Diego e Imperial. Agentes identificaron a Kleiman como un presunto blanqueador de dinero.

Los investigadores sospechaban que el empresario de origen mexicano utilizaba su empresa, que antes llevaba por nombre MXN Financial LLC, como tapadera para evadir obligaciones fiscales federales y blanquear ganancias ilícitas procedentes de la venta de drogas.

Agentes encubiertos contactaron al ahora detenido en febrero de 2026 y le pidieron que cambiara dólares estadounidenses a criptomonedas, diciéndole que el dinero provenía de la venta de drogas.

Kleiman creó una cuenta de correo electrónico y compartió su contraseña con los agentes encubiertos para comunicarse a través de borradores, con el objetivo de reducir los rastros de la comunicación.

En total, el empresario convirtió unos 750 mil dólares a criptomonedas. Durante la opoeración, Kleiman pidió a los agentes encubiertos que mataran a un empresario mexicano y ayudaran a recuperar una deuda.

Empresario acordó pago de 40 mil dólares para matar a víctima

La denuncia penal señala que Kleiman acordó el pago de 40 mil dólares para secuestrar y matar a la víctima. El primer pago, de 5 mil dólares, lo hizo Kleiman el mes de mayo.

A principios de julio de 2026, uno de los agentes encubiertos le pidió al acusado 5 mil dólares más para “reservar a los salvajes (en posible referencia a sicarios)” y le aseguró: “Pague o no, lo dejarán muerto al lado de la carretera“.

El pasado martes 28 de julio, los agentes encubiertos mostraron a Kleiman fotografías y videos manipulados de la supuesta víctima “capturada, torturada y asesinada”. Una de las imágenes muestra a una persona tirada con una manta que dice: “Por ser rata”.

Ya mataron al tipo, así que esas personas tienen que cobrar“, dijo uno de los agentes; el empresario respondió: “cuente con ello“.

El sujeto entregó otro pago de 5 mil dólares y transfirió aproximadamente 25 mil dólares más a una cartera de criptomonedas para cerrar el supuesto trato de asesinato.

El pasado jueves, Kleiman fue detenido por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y elementos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.

¿Qué cargos enfrentará el empresario?

Marcos Arturo Kleiman Tronllan enfrenta un cargo de asesinato por encargo, que implica una pena máxima de 10 años de cárcel y una multa de unos 250 mil dólares.

Con información de López-Dóriga Digital