Detienen a ‘El Botox’, principal extorsionador de limoneros en Michoacán

Puebla, Pue. Luego de un operativo de más de 15 horas integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Buenavista, Michoacán, a César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, líder del grupo Los Blancos de Troya.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch anunció que minutos después de las 7:00 horas, “En un operación conjunta de @defensa @SEMAR_mx @SSPCMexico @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido el Botox objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios”.

Durante la conferencia matutina del gobierno federal, el secretario de Seguridad afirmó que las autoridades federales se encuentran el permanente comunicación con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, para dar seguimiento a esta captura y el proceso contra el presunto criminal.

Foto Gabinete de Seguridad

El Botox es considerado uno de los objetivos prioritarios para el gobierno federal ya que es líder de uno de los grupos más violentos que opera en Michoacán y además de la producción y tráfico de drogas, es una de las principales organizaciones dedicadas a la extorsión de productores agrícolas y ganaderos de Michoacán.

Ayer, autoridades federales informaron del operativo para aprehender a El Botox. Participaron integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Más adelante, cuando se pidieron mayores detalles de la detención, el secretario García Harfuch indicó que el gabinete de seguridad tenía mucho tiempo en la búsqueda de este individuo, por lo que existía una célula de investigación que trabajaba de manera coordinada con las autoridades estatales. Foto Gabinete de Seguridad



Refirió que se logró la ubicación de un domicilio de El Botox, quien trató de escapar al saltarse una barda, pero fue aprehendido por una oficial.

Asimismo, dijo que horas antes se logró también la captura de una mujer del círculo cercano de Sepúlveda Arellano, quien le llevaba la contabilidad; y añadió que la semana pasada también se detuvo a personas cercanas al círculo de este presunto delincuente.

García Harfuch indicó que en estos momentos El Botox es trasladado en un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Ciudad de México, custodiado por personal del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.



Agregó que contaba con seis órdenes de aprehensión por extorsión, tres más por homicidio calificado, una por tentativa de homicidio calificado y la más reciente, del pasado 6 de noviembre, por el asesinato del líder limonero en el estado. Además que tuvo vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Trasladan a César Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’, a instalaciones de la FEMDO, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el 22 de enero de 2026. Foto ‘La Jornad