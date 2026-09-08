Detienen a dos imputados por el delito de violencia familiar en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a dos masculinos que contaban con órdenes de aprehensión por el delito de violencia familiar, en la ciudad de Parral.

La detención de Jesús Iván P.H., es por hechos ocurridos en diciembre de 2021, cuando de acuerdo a las investigaciones ministeriales, ejerció violencia verbal, psicológica y física en contra de su pareja sentimental por pedirle dinero para los gastos familiares.

Mientras que Sergio Iván S. R., era buscado por agresiones psicológicas cometidas a su esposa e hija, así como amenazarlas con golpearlas, en hechos ocurridos en el año 2025.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los Jueces de Control conocedores de las respectivas causas penales, para ser llevados a las audiencias en donde agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia, formulará imputación en su contra.

El trabajo de los investigadores ministeriales permitió recabar las pruebas necesarias para poner ante la autoridad a los probables responsables de estos delitos que atentan contra las mujeres, a quienes se les garantiza protección y seguridad bajo los protocolos de género con que cuenta la justicia chihuahuense.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).