Detienen a dos hombres y a una mujer por posesión de droga

En atención a reportes ciudadanos sobre la venta de droga al menudeo, en la ciudad de Cuauhtémoc, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano que participan en el Operativo Conjunto, detuvieron a tres personas en posesión de narcóticos.

La primera intervención fue en las calles 10 de abril y Filomeno Mata de colonia Presidentes, en donde detuvieron a Daniel Ernesto D. D., de 20 años de edad, traía un envoltorio de plástico transparente que contenía 16.82 gramos de mariguana.

En la calle privada de Querétaro entre Nayarit y Jalisco de colonia Reforma, detuvieron a Aidé Marlen S. H., de 20 años de edad, traía consigo un envoltorio que contenía una sustancia con las características del cristal con un peso de 2.32 gramos.

La tercera intervención fue en la calle Fernando Suárez Coello y Ferrocarril de colonia Presidentes, en donde detuvieron a Luis Yahir P. M., de 18 años de edad, entre sus pertenencias traía 18 envoltorios de plástico que contenían 269 gramos de mariguana.

Los detenidos, así como la droga asegurada, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).