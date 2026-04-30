Detienen a dos hombres por feminicidio agravado y homicidio calificado

– Aparecen como probables responsables de la muerte de una pareja

En seguimiento a indagatorias a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron con órdenes de aprehensión a dos hombres que aparecen como probables responsables de los delitos de feminicidio agravado y homicidio calificado.

La detención de Jesús Alberto A. M. y Arturo S. C., se llevó a cabo la tarde de este jueves en la colonia Diego Lucero y en el Fraccionamiento Karike, en la ciudad de Chihuahua.

Fueron puestos a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, para ser llevados a la audiencia en donde agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Feminicidios, harán de su conocimiento que se les atribuyen la muerte de Ana Patricia A. C. y de Sergio Alejandro G. L.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)

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