Detienen a 6 por delitos contra la salud en un inmueble del asentamiento San Andrés

• Entre los detenidos dos son menores de edad

• Se les aseguró porciones de mariguana y metanfetamina

En seguimiento a las acciones para combatir los delitos contra la salud en la ciudad de Parral, la Fiscalía de Distrito Zona Sur cumplimentó una orden de cateo en un domicilio del asentamiento conocido como Albergue San Andrés.

La diligencia encabezada por Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, se llevó a cabo la noche de ayer martes con apoyo de Peritos, así como de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

En dicho lugar, las autoridades detuvieron a seis personas de nombres Catalina C. B., Soraya B. C., Severino V. R., Doroteo V. C., y a los menores de edad de iniciales J.F.V.T. y G.E.D.V.

Se les aseguraron once envoltorios de plástico tipo ziploc que contenían 3.3 gramos de la metanfetamina también conocida como cristal, y siete bolsas de plástico con más de medio kilogramo de mariguana.

Los detenidos y las drogas aseguradas, quedaron puestos a disposición de esta representación social, quien realizará las investigaciones correspondientes para definir su situación legal conforme a lo establecido en los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona detenida e imputada, se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)