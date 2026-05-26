Detienen a 5 personas y asegura dos vehículos relacionados con homicidio en Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Estado Mayor y de la Dirección General de Investigación Especializada en Delitos Prioritarios, logró el aseguramiento de cinco personas y dos vehículos presuntamente relacionados con un caso de homicidio y otro de privación ilegal de la libertad registrados en Ciudad Juárez.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, destacó que los resultados obtenidos derivan del trabajo coordinado entre las áreas de investigación, inteligencia y análisis táctico, así como del uso de herramientas tecnológicas de la Plataforma Centinela para fortalecer las investigaciones y ubicar a probables responsables de hechos delictivos.

De acuerdo con las investigaciones, detectives de la SSPE daban seguimiento a un homicidio ocurrido el pasado 15 de mayo en la colonia Exhipódromo, donde se identificó un vehículo Jeep Grand Cherokee color azul marino presuntamente utilizado en el hecho.

Posteriormente, el 24 de mayo se registró un caso de privación ilegal de la libertad de un hombre en Ciudad Juárez, por lo que la información fue canalizada a la Dirección de Análisis Táctico, que mediante herramientas tecnológicas estableció una probable zona de búsqueda relacionada con una camioneta SUV gris y una mini van blanca.

Derivado de ello, elementos del Grupo Especial Detectives implementaron un operativo de vigilancia en el sector de Infonavit El Jarudo, donde localizaron dos vehículos que coincidían con las características obtenidas durante las investigaciones.

Al inspeccionar la camioneta Jeep Grand Cherokee, los agentes observaron indicios de que recientemente había sido repintada, detectando debajo de la pintura actual vestigios del color azul marino relacionado con la investigación del homicidio.

Durante la intervención fueron asegurados Arturo Elías M. D. L. C., de 39 años; Ángel Yandel M. C., de 16 años; José Armando C. F., de 18 años; Christian Raúl G. S., de 18 años; y Corina Araceli M. S., de 40 años.

Asimismo, durante la inspección fueron localizados dos envoltorios con aproximadamente 66 gramos de una sustancia con características propias de la droga conocida como “cristal”.

Las autoridades también confirmaron que uno de los detenidos contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

Los cinco detenidos, los narcóticos asegurados y los vehículos involucrados quedaron a disposición de la autoridad competente para el seguimiento de las investigaciones y la determinación de su situación jurídica conforme a derecho.